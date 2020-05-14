Akyazı'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta yürürken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Ç. yaralandı.

14.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:25
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta yürürken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Ç. yaralandı. Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
OLay, saat 22.30 sıralarında Akyazı'nın İnönü Mahallesi Karacasu kanalboyu mevkiinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mehmet Ç., kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ç. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından olay yerinde yapıp, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Akyazı’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnönü mahallesi, Karacasu, Akyazı, Güncel, Haber

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