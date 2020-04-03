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Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek

Akyazı'da taksiciden kampanyaya destekSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

03.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:06
Akyazı 'da taksiciden kampanyaya destek
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Akyazı'da taksicilik yapan Fatih Asan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 2 günlük geliri olan 200 TL'yi bağışladı. Fatih Asan yaptığı açıklamada, 'Devletimizin sosyal dayanışma yardım kampanyasına bir nebze olsa da bu çağrıya destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı devletimize ve milletimize bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevlam rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup bu illetten kurtulacağız' dedi. Akyazı’da taksiciden kampanyaya destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Akyazı, Fatih, Güncel

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Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek
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