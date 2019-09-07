Haberler» 3. Sayfa» Haber

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram esrar ile yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

07.09.2019 15:51 Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram esrar ile yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeğiyle birlikte Ömercikler Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette narkotik köpeği ile yapılan aramada 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram ağırlığında esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yapılan baskında İ.D., E.E., ve B.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.D., ve E.E., isimli şahıslar mahkemece tutuklanırken, B.B., isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA


Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:39   88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi
17:34   Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler
17:34   Kozan barajında erkek cesedi bulundu
17:33   Sinop'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
17:33   Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.
17:26   Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı
17:12   Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı