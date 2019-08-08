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Akyazı'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

08.08.2019 13:36 Akyazı'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Acar idaresindeki 54 B 1682 plakalı otomobil, Seyfeler Mahallesi'nde Erkan Kaya yönetimindeki 54 FL 729 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kaya'nın kullandığı otomobil, takla atarak ters döndü.
Kaza yapan araçlar, park halindeki bir otomobile de çarptı.
Yaralı sürücülerle Fehime Kaya, Refika Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

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