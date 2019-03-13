Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

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Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi hizmete girdi.Akyazılı yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in isminin verildiği kütüphanenin açılış törenine, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, kütüphaneye ismi verilen Mehmet Niyazi Özdemir'in eşi Özgür Özdemir ve vatandaşlar katıldı.Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Akyazılıları kütüphane için oluşturdukları iş birliğinden dolayı tebrik etti.Kütüphaneye, yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in adının verilmiş olmasının büyük bir güzellik olduğunu belirten Nayir, "Bilgi çağında yaşıyoruz. Kitaplar çok önemli. Kitaplar dünyaya açılmanın ve dünyayı tanımanın ilk basamağıdır. Bin yıl önce yaşamış biriyle bugün konuşmamız mümkün değildir. Ancak o kişinin bir kitabı varsa ister bin yıl olsun ister daha fazla yıl olsun kitabını okumak suretiyle onunla konuşabilirsiniz." dedi.Kütüphaneye ismi verilen yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in eşi Özgür Özdemir ise eşinin isminin doğduğu Akyazı'da bir kütüphanede yaşatılıyor olmasının kendisini son derece duygulandırdığını belirtti.Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kütüphaneyi gezdi.Kütüphanede, okuma odalarının yanı sıra satranç, toplantı, internet ve oyun odaları ile anaokulu öğrencileri için oyun salonları bulunuyor.