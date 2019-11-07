Haberler » Güncel » Akyazı MYO eski mezunlarını ağırladı

Akyazı MYO eski mezunlarını ağırladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akyazı Meslek Yüksek Okulu (MYO) 5'inci Kariyer Günleri Semineri'nde eski mezunlarını ağırladı.

07.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:36 Akyazı MYO eski mezunlarını ağırladı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akyazı Meslek Yüksek Okulu (MYO) 5'inci Kariyer Günleri Semineri'nde eski mezunlarını ağırladı.

Akyazı Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen seminere Akyazı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ersin Kalkan ve İşletme Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı. Seminerin ilk bölümünde İşletme bölümü 2008 mezunlarından ve Prof Patent ortaklarından Serdar Kirazlı 'Marka Tescili ve Patent' başlığı altında sunumunu gerçekleştirerek, öğrencilerle girişimcilik ve iş yaşamı tecrübelerini paylaştı. İkinci bölümde Performans Koçu Gültekin Doğan 'Düşle Gerçek Olsun' sloganı bir sunum yaptı. Doğan, motivasyon, kendini tanıma, network oluşturma ve benzeri konularda öğrencilere bilgiler verdi. Seminerin son kısmında ise bölümün 2010 mezunlarından Ozan Yıldırım 'İnovatif Satıcı' başlığı altında bir sunum yaparak, pazarlama ve satış konularında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   "Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" paneli - (2)
20:06   Suriye Anayasa Komitesi toplantıları devam ediyor
20:06   Nijerya'da Boko Haram saldırısı
20:06   Sakarya'dan kısa kısa
20:04   Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 20:08:31