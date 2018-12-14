Akyazı Sgm'de Minikler Yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı
Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) Yerli Malı
Haftası dolayısıyla minik öğrencilerin katılımıyla 'Ülkemi Tanıyorum Genel Kültür Yarışması' gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Yerli Malı Haftası dolayısıyla genel kültür yarışmasına ev sahipliği yapacak. Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri öğrencileri 15 Aralık
Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Merkezden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yerli malı haftası dolayısıyla 'Ülkemi Tanıyorum Genel Kültür Yarışması'na tüm minikler davetlidir" denildi. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Yerli Malı,Akyazı
14 Aralık 2018 Cuma 16:02