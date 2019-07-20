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Akyazı SGM öğrencileri şehir gezisine çıktı

Sakarya Büyükşehir Çözüm Masası Koordinatörlüğü tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen tanıtım gezileri Akyazı SGM öğrencileri ile devam etti.

20.07.2019 10:08 Akyazı SGM öğrencileri şehir gezisine çıktı
Sakarya Büyükşehir Çözüm Masası Koordinatörlüğü tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen tanıtım gezileri Akyazı SGM öğrencileri ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası birimi tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri öğrencileri şehrin farklı noktalarındaki önemli adresleri yakından inceleme fırsatı buldu.

İlk olarak Ofis Sanat Merkezi'nde 'Aşkın Vav Hali' adlı sergiyi gezen minik öğrenciler daha sonra Ziya Taşkent Konser Salonu'nda Kent Orkestrası'nın mini konserine eşlik etti. Sakarya'nın farklı noktalarında ziyaretler gerçekleştirerek, şehrin önemli adreslerine temas etme ayrıcalığını yaşayan minik öğrencilerin bir sonraki durağı Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi oldu. Bisiklet parkurunda güvenli sürüş eğitimi alan minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Gezilerinin son durağı olan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda ise öğrenciler dağ tırmanışı yaparak heyecanın ve adrenalinin doruğunu yaşadılar. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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