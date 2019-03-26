Akyazı'ya Sağlık Fakültesi Bünyesinde 5 Bölüm Açılacak

Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Akyazı
'da kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılacak bölümler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyometri ve Sağlık Yönetimi olarak belirlendi.
SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin "Fikir Sofrası" toplantıları kapsamında gerçekleştirilen ve üniversite yönetimi, akademisyenler ve Sakarya il yönetiminden isimlerin de katıldığı toplantıda şehrin sağlık turizmine de katkı sağlayacak bölümlerin açılmasına karar verildi.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının önemi kapsamda Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulacağını anlatan Rektör
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, fakültenin geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi hizmetlerle konaklamalı tedavi yöntemi hizmeti sunacanı ifade etti.
Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan
, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karabay
, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Kırılmaz, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz
, Akyazı Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Aydın Sarı
katıldığı bildirildi.
Sakarya, Akyazı, Güncel
Kaynak: AA