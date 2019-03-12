Akyürek: Cumhur İttifakı Milli Ve Asil Bir İttifaktır

Akyürek, Cumhur İttifakı'nın milli ve asil bir ittifak olduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezinin 31 Mart seçimleri öncesi organize ettiği ilçe ziyaretleri kapsamında Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde halkla buluşan Ak Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, seçimlerin ülke için önemini anlatarak Cumhur İttifakı'na destek istedi.

İlk olarak Kulu Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Akyürek, dünyanın dört bir yanında emperyalistlerin yeni bir savaş başlattığını belirterek, Müslüman kanlarının aktığı bu savaşlarda emperyalistlere karşı Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini dile getirdi. 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimini hatırlatan Akyürek, "O gece uçaklar kalktı, tanklar halkın üzerine sürüldü. Darbe başarılı olsaydı Türkiye 50 yıl geriye gidecekti" dedi.

Akyürek, Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Kulu Şehir Konağı ile esnafları ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın Kulu Belediye Başkan Adayı Murat Ünver'e destek istedi.

Kulu'dan sonra Cihanbeyli'ye geçerek Büyükşehir Belediyesi Cihanbeyli Aile Sanat ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Cihanbeyli'de 2014 yılında ve rilen desteğin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Akyürek, Cihanbeyli'de, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilk beş yıllık hedeflerin büyük çoğunluğuna ulaşıldığını, bundan sonra eksik kalan köy yolları ve alt yapıların tamamlanma dönemi olacağını söyledi.

YEREL SEÇİMLER BEKA MESELESİDİR

Cihanbeyli Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Adayı Mehmet Kale'ye destek isteyen Akyürek, "Bu seçimler sadece bir belediye seçimi değil; Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda var olma mücadelesi verdiği bir beka seçimi meselesidir. 31 Mart yerel seçimleri bu yönüyle Türkiye'nin seçimini ifade ediyor" diye konuştu.

Altınekin ilçesinde ve ilçeye bağlı Akıncılar mahallesinde de vatandaşlarla buluşan Akyürek, Cumhur İttifakı'nın Büyük Türkiye yürüyüşünü engellemek isteyenlere karşı yapılan yerli ve milli bir ittifak olduğunu dile getirdi. Akyürek, Altınekin Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Adayı Muharrem Dere'ye ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a destek istedi.

Kaynak: Bültenler