24.06.2019 14:50
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Akyurt Belediye Spor 1. Amatör lige yükselmeyi garantiledi

Akyurt Belediye Spor 1. Amatör lige yükselmeyi garantiledi

Akyurt Belediyespor, Ankara 1. Amatör Ligine yükselmeyi garantiledi.

Akyurt Belediyespor, Ankara 1. Amatör Ligine yükselmeyi garantiledi.
Akyurt Şehir Stadında Saygı Spor ile karşılaşan Akyurt Belediyespor, 1-1 biten maçtan aldığı puanla 1. Amatör Ligine yükseldi.
Maçın ardından futbolcuları tebrik eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık , "Hepiniz emeklerinizin karşılığını aldınız. Üst lige çıkmayı garantileyerek, ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Akyurt Belediyesi olarak sizin için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah beraber daha büyük başarılara imza atarız." dedi.
Kaynak: AA
Ankara , Akyurt , Spor

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