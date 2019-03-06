Akyurt'ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmete Girdi

Akyurt
ilçesinde 1-2 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete girdi.
Akyurt Kaymakamı Osman Altın
, törende yaptığı konuşmada, 112 acil sağlık hizmetlerinin, sağlık teşkilatının gururu olduğunu söyledi.
112 Acil sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden her türlü acil vakaya müdahale ettiklerini kaydeden Altın, "Birçok insanımızın hayatlarını kurtardıklarına da şahit oluyoruz. Bu vesileyle kendilerine bu anlamda özellikle teşekkür ediyorum." dedi.
İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal
ise hizmette devamlılığın önemine işaret ederek, "Önemli olan bir önceki günden daha iyi olmak, nimetlere hamdetmek, şükretmet, devamını sağlamak, iki tuğlayı üst üste koymaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tan." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Kaymakam Altın ve İl Sağlık Müdürü Ünal, 112 acil sağlık ekibi personel ile acil istasyonu hakkında bilgi aldı.
Törene, Belediye Başkan Vekili Ertekin Şan, İlçe Sağlık Müdürü Ercan Polat, İlçe Jandarma
Komutanı Yunus Koçak
, Devlet Hastanesi
Başhekimi Adem Yalçınkaya, AK Parti
İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, sağlık personeli ile vatandaşlar katıldı.
Osman Altın, Akyurt, Güncel
Kaynak: AA