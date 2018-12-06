Akyurt'ta Cipin Devrilmesi

06 Aralık 2018 Perşembe 14:04



06 Aralık 2018 Perşembe 14:04

Ankara'nın Akyurt ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren MHP Durağan Belediye Başkan aday adayı Ali Dalkılıç ile partinin ilçe başkanı Osman Yıldırım'ın cenazesi defnedildi.Ankara'daki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Dalkılıç ve Yıldırım'ın cenazesi, Durağan ilçesine getirildi. Evlerinde helallik alınmasının ardından cenazeler İsmail Bey Camisi'nin avlusuna taşındı.Burada İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Dalkılıç'ın naaşı ilçe mezarlığında, Yıldırım'ın cenazesi Yandak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Cenaze namazına Dalkılıç ve Yıldırım'ın aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım'ın kullandığı 06 BC 3780 plakalı cip, Çankırı-Ankara kara yolu Çam Mahallesi Tekebeli mevkisinde devrilmiş, kazada önceki yıllarda 3 dönem belediye başkanlığı yapan MHP Durağan Belediye Başkan aday adayı Ali Dalkılıç olay yerinde, Yıldırım kaldırıldığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.Yaralanan Hayrettin Ateş ise Akyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. MHP heyetinin, Dalkılıç'ın belediye başkan adaylığı sürecini görüşmek üzere Sinop'tan Ankara'ya gittikleri öğrenilmişti.