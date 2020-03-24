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Akyurt'ta Cumhuriyet Meydanı ve otobüs durakları dezenfekte edildi

Akyurt'ta Cumhuriyet Meydanı, cadde, sokaklar ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

24.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:33
Akyurt'ta Cumhuriyet Meydanı ve otobüs durakları dezenfekte edildi
Akyurt 'ta Cumhuriyet Meydanı, cadde, sokaklar ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkisini azaltmak amacıyla Akyurt Belediyesi almış olduğu tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı ile ilçenin bulvar ve caddelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren Akyurt Belediyesi ekipleri ortak kullanım alanlarında da dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. El dezenfektanı yerleştirilen otobüs duraklarında günlük hijyen uygulamalarını sürdüren Akyurt Belediyesi ilçede bulunan kamu binaları da dezenfekte işlemine tabi tutuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Akyurt, Güncel

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