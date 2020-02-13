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Akyurt'ta fabrika yangını

Ankara'nın Akyurt ilçesinde inşaat makineleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

13.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:56Akyurt'ta fabrika yangını
Ankara'nın ilçesinde inşaat makineleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Büğdüz Mahallesi'nde inşaat makineleri üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken,

Yangın söndürme çalışmalarını ise Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Emniyet Müdürü Özkan Demirağ olay yerinde takip ediyor.

Yangında can kaybı ve yaralı olmadığını ancak ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldiğini belirten Kaymakam Altın, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Fabrika bekçisi ise makinelerin bulunduğu alanda yangının başladığını ve kısa sürede yayıldığını ifade etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Akyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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