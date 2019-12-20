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Akyurt'ta Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

20.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:04 Akyurt'ta Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi
Ankara'nın ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alıcı kılığında ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şahıslarla buluştu. Bu sırada İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 6 kişi suçüstü yakalanırken, Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan 14 adet mermer heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü., K.Ü, S.K., Ü.S., H.K. ve İ.Y., ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri Akyurt Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - ANKARA

Helenistik, Akyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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