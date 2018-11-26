Akyurt'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Ankara
'nın Akyurt
ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.
Kültür Merkezindeki programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Akyurt İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fikret Yalçınkaya, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.
Ardından göreve başlayan genç öğretmenler, öğretmenlik yemini yaptı.
Akyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Mustafa Özcan
yönetiminde öğretmenler için konser verdi.
Programa, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin
Ayantaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Belediye Meclisi üyeleri ve öğretmenler katıldı.
Ankara,Akyurt
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:57