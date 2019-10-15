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Akyurt'ta toplanma alanları belirlendi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 18 acil durum toplanma alanı belirlendi.

15.10.2019 14:49Akyurt'ta toplanma alanları belirlendi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 18 acil durum toplanma alanı belirlendi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Akyurt Belediyesinin yürüttüğü çalışma sonucunda ilçede belirlenen acil durum toplanma alanlarına tabelalar yerleştirildi.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AFAD tarafından Türkiye genelinde yerleşim bölgelerinde güvenli toplanma noktaları belirlenmesinin istendiğini, bu kapsamda çalışmaya başladıklarını kaydetti.
Söz konusu alanların belirlenip tabelaların yerleştirildiğini ifade eden Ayık, vatandaşları acil durumlarda toplanma alanlarına çağrıldıklarında, anonslara uymalarını tavsiyesinde bulundu.
Nüfusu 34 bin olan ilçede Yeşiltepe Mahallesi'nde 5, Yıldırım ve Beyazıt mahallelerinde 4'er, Kalaba ve Atatürk mahallelerinde 2'şer ve Güzelhisar mahallesinde bir olmak üzere 18 nokta, her türlü afet ve acil durumlarda insanların toplanabileceği güvenli bölgeler olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Akyurt, Güncel

Kaynak: AA

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