Akyüz Kardeşler Şanghay'da Şampiyonluğu Hedefliyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:06



07 Aralık 2018 Cuma 11:06

ONUR ORHAN - Wushuda birçok dünya şampiyonluğu ve dereceleri bulunan milli sporcular Elif (21) ve Necmettin Erbakan Akyüz (16) kardeşler, 2019 Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını birlikte dalgalandırmak istiyor.Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na katılan 21 yaşındaki milli sporcu Elif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Şanghay'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını, vaktinin çoğunu Çin'deki kampta geçirdiğini anlattı.Türkiye Wushu Milli Takımı sanda ekibinin de aynı zamanda Çin'de eğitim gördüğünü söyleyen Elif, çalışmaların çok yoğun geçtiğini dile getirdi.Wushu sporunun Türkiye'de büyük ilerleme katettiğini vurgulayan Elif, "Çocukların seviyesi gitgide ilerliyor, çok hızlı seviye atlıyorlar. Dünyada da bunu fark ediyorlar tabii ki. Türkiye'nin şu anda seviyesi dünyada ilk 5'te diyebiliriz. Çok hızlı ilerliyoruz. Tabii bunda Çin'de çalışmamızın, federasyon başkanımızın bizi desteklemesinin çok çok büyük etkisi var. Devlet büyüklerimizin daha çok desteğini bekliyoruz. Her şey wushunun gelişmesi için." diye konuştu."Başörtüsü sorunu düzeltilmeli"Milli sporcu Elif, kardeşi Zeynep Makbule Akyüz ile başörtüsü nedeniyle iki kez yarışlardan diskalifiye edildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:"İlk başta 2012'de diskalifiye etmişlerdi. Daha sonra 'Biz bunu düzelteceğiz.' deyip, vaatlerde bulunup tekrar çağırdılar. Tekrar gittik, yine diskalifiye ettiler. Artık bunun olmaması gerekiyor. Federasyonumuz da bizi desteklemeye geliyor çünkü bu Türkiye'ye yapılmış bir hakaret bence. Kapalı sporcuları yarıştırmıyorlar. Takımda sadece ben ve kardeşim kapalı sporcuyuz. Bu, önce bize, daha sonra Türkiye'ye yapılmış bir şey. O yüzden Türk yetkililerin de bu işin içine girip onlara karşı savunma yapmaları gerekiyor."Kardeşiyle birçok kez dünya şampiyonluğu kazandıklarını hatırlatan Elif Akyüz, "Avrupa şampiyonluğu olmasa da olur, bizim dünya şampiyonluğumuz var ama tabii Avrupa şampiyonasına katılmak bizim hakkımız. O yüzden bunları bir an önce düzeltmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.Milli sporcu, geldiği seviyenin yeterli olmadığını, daha çok şampiyonaya katılıp en iyi dereceyi almak için çalıştığını kaydetti.Küçük kardeşi Necmettin Erbakan'ın kendisiyle aynı dalda yarıştığını da anımsatan Elif, "Tabii o benden daha iyi olacaktır çünkü çok küçük yaşta en iyilerle başladı. Çin'de yoğun eğitim görüyor. O yüzden ileride bizden çok çok iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.Necmettin Erbakan: "Elif ablam, idolüm oldu"Şampiyon ablası gibi sayısız dereceleri bulunan dünya şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz de başarılarının küçüklükten beri aldıkları eğitim sayesinde geldiğini, adeta wushu sporuyla büyüdüklerini anlattı.Erkekler taoluda ilk dünya şampiyonluğunu aldığına dikkati çeken milli sporcu, "İkincisini de ben aldım. Gelenekselde ilk dünya şampiyonasına aslında çok umutlu gitmemiştik çünkü biraz zor bir yarışmaydı. Orada dünya şampiyonu olmayı başardım. Aldığım şampiyonluktan sonra geleneksel şampiyonalara gidilme kararı alındı. Oradan çok fazla Türkiye'ye şampiyonluklar getirdik." diye konuştu.Akyüz, 2019'da Şanghay'da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Çok iyi hazırlanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Ablası Elif ve Zeynep Makbule Akyüz ile antrenman yaptığını dile getiren Necmettin, "Benim yaptığım stil, kılıç ve mızrak stilleri. Elif ablamla aynı. Onunla çalışıyorum, yanlışlarımı da o düzeltiyor. Önceden farklı stiller yapıyordum, ablamı kendime idol edinip o stile geçtim ve gerçekten çok iyi yapmaya başladım. İnşallah ablam gibi o stillerden de şampiyonluk alacağım. Elif ablam, idolüm oldu." diyerek sözlerini tamamladı.