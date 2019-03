Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi'nde Sona Doğru

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi'yle kentteki 61 mahalleye su temini sağlanacak.Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi'nde yüzde 70'lik kısmını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü sayesinde 61 mahalle daha suya kavuşacak. Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi Etap açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kalıcı işler sabırlı işlerdir. Kalıcı işler büyük düşünen, memleketini seven, vatanını seven insanların işidir. Akziyaret Gurup İçme Suyu Projesi bu bakış açımızın bir yansımasıdır. Bugüne kadar bireysel anlamda kırsal mahallelerimizde kısmen, tamamen ama kuyulardan su almak suretiyle su ihtiyacı gidermeye yönelik geçmişte çalışmalar yapılmış. İşin sürdürülebilirliği açısından bakıldığında, işin maliyeti açısından bakıldığında bu yöntemin sağlıklı olmadığını hep birlikte düşünüyoruz. Gurup içme projesinden kastımız, su kaynağını bulacaksınız, enerji kaynağı sorununu yakınında çözeceksiniz, o bölgenin en üst noktasında depolar yapılmak suretiyle terfi istasyonları kuracak ve kendi cazibesiyle halkımızı suya kavuşturacaksınız. Şanlıurfa kırsalıyla merkezi ile gelişen bir kenttir. Bu kadar gelişen bir ilde bizim durmadan duraksamadan çalışmamız lazım, çalışkan olmamız lazım. Projelerin biteceğine bizim kadrolar olarak ve toplum olarak inanmamız gerekiyor. İşte buradaki proje bitiyor. Büyük bir projeyi hep birlikte el birliği ile bitiriyoruz. Önümüzdeki aylarda da tamamıyla bitmiş olacak ve 20 gün sonra birçok mahalle ve yerleşim alanı da suya kavuşuyor" dedi.Proje ile ilgili teknik konu hakkında bilgiler veren ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US ise "Bu proje ile içme suyu sıkıntısı çeken köylerimiz, su temini için gerekli desteği veren Başkanımıza, bu projenin yapılmasında, uygulamasında çalışan tüm arkadaşlarımıza ve yüklenici firmamıza, teşekkür ederiz. Proje kapsamında 61 yerleşim yerinin içme suyu temini için 60 bin metrelik çeşitli çaplarda içme suyu hattı döşenmiştir. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA