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Al İttifak, Mbaye Diagne yerine Souleymane Doukara'yı transfer etti!

Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımı, uzun süredir peşinden koştuğu Mbaye Diagne'den vazgeçip, Antalyaspor'un golcüsü Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı.

22.08.2019 16:45
Al İttifak, Mbaye Diagne yerine Souleymane Doukara'yı transfer etti!

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Antalyaspor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara, takımdan ayrıldı. Bir süredir Al İttifak ile görüşme halinde olan 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Souleymane Doukara

DİAGNE'Yİ DE İSTİYORLARDI

Antalyaspor'un Ocak 2018'de Osmanlıspor'dan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü için ne kadar bonservis bedeli alacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.Bilindiği üzere Al İttifak, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'yi de istiyordu.

Al İttifak, Mbaye Diagne yerine Souleymane Doukara'yı transfer etti!

Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Antalyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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