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Al Nassr Belhanda'nın peşine düştü

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan isimlerinden olan Belhanda'yı transfer etmek için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr devreye girdi.

11.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:49

'da devre arasında satılması planlanan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr'ın yeniden devreye girdiği iddia edildi. Suudiler geçen sezon başında da bu oyuncuya talip olmuştu.

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Al Nassr'ın nasıl bir teklifle geleceği bilinmezken, sarı kırmızılı ekip satıştan 10 milyon euroluk bir kazanç bekliyor. Daha önce Suudi Arabistan'a gitme fikrine soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun bu kez nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Belhanda'nın gitmek istememesi durumunda planlar altüst olacak.

TARAFTARA KÜFÜR

Bilindiği gibi Belhanda, İstanbul'da oynanan maçta oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklanınca tribünlere karşı küfür etmişti.

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Al Nassr Belhanda'nın peşine düştü

Suudi Arabistan, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor


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