Haberler » Spor » Al Nassr, Galatasaray'dan Maicon'un bonservisini almak istiyor - Spor

Al Nassr, Galatasaray'dan Maicon'un bonservisini almak istiyor

Al Nassr, geçtiğimiz sonunun devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon'un bonservisi için yaklaşık 26 milyon lirayı gözden çıkardı.

16.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:33

'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti. Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için Araplar 4 milyon euroyu (26 milyon lira) gözden çıkardı.

TERİM TAKIMDA İSTEMİYOR

Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

(Takvim)

Al Nassr, Galatasaray'dan Maicon'un bonservisini almak istiyor

Maicon Pereria Roque, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:03:08