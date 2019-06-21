21.06.2019 11:51
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Al Shabab, Diagne'nin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab Kulübü, Galatasaray ile sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'nin peşini bırakmıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Diagne için yapılan 12 milyon euroluk teklifin Galatasaray tarafından kabul edilmemesi üzerine teklifini 15 milyon euroya yükseltti.

Gelecek sezonki transferini büyük oranda Mbaye Diagne 'nin satışından gelecek paraya endeksleyen Galatasaray 'ın direnci sonuç veriyor.

TEKLİFE ZAM GELDİ

Suudi Arabistan Kulübü Al Shabab, Senegalli oyuncu için daha önce 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı yetersiz bularak fiyat artırımı istemişti. Transfer görüşmelerinde bir süre sessiz kalan Suudi yöneticiler, Galatasaray cephesinin geri adım atmaması sonrasında teklife zam yaptı.

GALATASARAY BEKLEME KARARI ALDI

3 milyon euroluk bir artırıma giden ve teklifi 15 milyon euroya çıkartan Al Shabab şimdi Cim-Bom'un vereceği cevabı bekliyor. Galatasaray'ın aslında 15 milyon euroluk teklife sıcak baktığı ancak biraz daha fiyat artırmak için bekleme kararı aldığı belirtiliyor.

Diagne transferinin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

Al Shabab, Diagne'nin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif

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Suudi Arabistan , Galatasaray , Mbaye Diagne , Spor

YORUMLAR(8)
GS:Bu gidiste Bomba insallah elimizde patlamaz
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HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:1 MİLYON ETMEZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ 15 MİLYON VERMİŞMİŞ ARAPDA PARA BOL AMA MAL DEĞİL
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ADINIZI YAZIN:bavullarını toplayın özel uçakla götürün gitsinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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SATIŞÇI:SAT SAT SAT SATTT
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