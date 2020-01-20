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Al SharQ Sevgililer Günü'nde sürprizleriyle farkını konuşturuyor

Kozyatağı Hilton Otelinin içinde yer alan Al SharQ, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel menüsü, eğlence dolu programı ve sürprizleriyle misafirlerine romantik bir gece yaşatmaya hazırlanıyor

20.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:41Al SharQ Sevgililer Günü'nde sürprizleriyle farkını konuşturuyor

Bir meze cenneti olan mutfağının birbirinden lezzetli mezelerinin süsleyeceği masanızda unutulmaz tatlar deneyimlerken, Al SharQ'ın fark yaratan ambiyansı ve özgün eğlence konseptiyle de romantizmi doruklarda yaşayacaksınız.

Mekanı marka danışmanlığını yapan Serhan Sokulgan'ın bu geceye özel olarak hazırladığı, ruhunuzu saracak playlistleriyle başlayacak olan akşam yemeğiniz Matmazel Coco ve şov ekibiyle renklenmeye devam edecek.

Al SharQ'ın Sevgililer Günü için hazırladığı özel menünün başlangıcı Aşk reçelli biber borani, Sevgi sarması, Pancarlı humus, Babaganush, Nar fıstık aşkı, Lavanta aromalı kaymak, Balkabağı dövmesi, Deniz ve toprak aşkı ve Safranlı fava'dan oluşuyor.




Sevgililer Günü, Beyrut, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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