Al SharQ Sevgililer Günü'nde sürprizleriyle farkını konuşturuyor

Bir meze cenneti olan Beyrut mutfağının birbirinden lezzetli mezelerinin süsleyeceği masanızda unutulmaz tatlar deneyimlerken, Al SharQ'ın fark yaratan ambiyansı ve özgün eğlence konseptiyle de romantizmi doruklarda yaşayacaksınız.

Mekanı marka danışmanlığını yapan Serhan Sokulgan'ın bu geceye özel olarak hazırladığı, ruhunuzu saracak playlistleriyle başlayacak olan akşam yemeğiniz Matmazel Coco ve şov ekibiyle renklenmeye devam edecek.





Al SharQ'ın Sevgililer Günü için hazırladığı özel menünün başlangıcı Aşk reçelli biber borani, Sevgi sarması, Pancarlı humus, Babaganush, Nar fıstık aşkı, Lavanta aromalı kaymak, Balkabağı dövmesi, Deniz ve toprak aşkı ve Safranlı fava'dan oluşuyor.









