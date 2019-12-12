Al SharQ yeni yıla hazır







Beyrut mutfağının en seçkin lezzetlerinin bir araya geldiği zengin menüsüyle yılın son gecesi damaklara ziyafet yaşatacak olan Al SharQ, farklı bir yılbaşı gecesi geçirmek isteyenleri bekliyor. Yılbaşı menüsünde başlangıçları Pancarlı humus, Labne Avocado, Mouttabbal, Mouktara, Lübnan kısırı, Kuru patlıcan dolması ve Muhammara gibi birbirinden nefis mezeler doldururken ana yemekte artık bir gelenek haline gelmiş ağır ateşte pişirilmiş karışık ızgara bulunuyor. Nefis menülerinin yanı sıra sürprizleri ile Al SharQ, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı planlıyor. Eğlencenin ve müziğin hiç kesilmeyeceği gecede Türkiye'nin en başarılı Drag Queen'lerinden Matmazel Coco, Kübalı dansçı Lazaro ve 'Oryantelin Melekleri' konuklara unutulmaz anlar yaşatacak.& ;