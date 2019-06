Alaaddin'in sihirli lambasıyla 25 çocuğu  sevindirdi

Karabük'te, üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar(22), Alaaddin'in sihirli lambasıyla gittiği 25 evdeki çocuğun dileklerini gerçekleştirdi. Dileklerinin gerçekleştiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Anıl Can Yazar, Kayabaşı Mahallesi'nde dar gelirli ailelerin evlerine ziyarette bulundu. Yazar, ailelerinden izin aldığı 25 çocuğa dileklerini sordu. Yazar, bazı esnaf ve sponsorlar ile harçlıklarından biriktirdiği paralarla çocuklara giysi, ayakkabı ve oyuncak aldı. Yazar, kostümünü giyinip elinde sihirli lambasıyla gittiği evlerdeki çocuklara lambaya üfleyip dilekte bulunmasını istedi. Yazar, daha önceden öğrendiği çocukların dilekleri olan giysi, ayakkabı ve oyuncaklarını verdi. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Anıl Can Yazar, "Ben Alaaddin olmaya karar verdim. Yani yeni nesil Alaaddin olmaya karar verdim. Kayabaşı Mahallesi'ne gittim ve çocuklara dedim ki, 'Alaaddin'den bir dileğiniz olsa ne dilersiniz? ve onların dileklerini aldım. Bayram öncesi çocukları mutlu edebilmek için o dilekleri gerçekleştirmek adına bir proje düzenledik. ve çocukları sevindirmeye çalıştırdık. Umarım başarılı olmuşuzdur." dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Anıl Can Yazar üzerinde kostümü elinde lambasıyla evlere gitmesi ve çocuklara hediyelerini vermesi

Süre: (04.24) Boyutu: (198 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

==================

Kaynak: DHA