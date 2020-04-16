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Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

16.04.2020 01:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:14
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
ANKARA - Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi’nden tahliye oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi, Af Yasası, Ankara, Genel
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