Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
16.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:40
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi, Af Yasası, Ankara, Güncel