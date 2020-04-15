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Alabalık tesisinden 300 kg balık çaldılar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü sınırları içerisinde bulunan Karadere barajındaki özel bir firmaya ait alabalık üretim tesisine gece yarısı giren hırsızlar 300 kilograma yakın balığı alarak kayıplara karıştı.

15.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:59
Alabalık tesisinden 300 kg balık çaldılar
Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü sınırları içerisinde bulunan Karadere barajındaki özel bir firmaya ait alabalık üretim tesisine gece yarısı giren hırsızlar 300 kilograma yakın balığı alarak kayıplara karıştı. Hırsızların tesise ait demirli ve kilitli olan tekneye bir düzenek kurarak üretim merkezine ulaştıkları tespit edildi.

Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığının titiz çalışması sonucu olaya karıştıkları iddiası ile E.K. ve Devrekani nüfusuna kayıtlı A.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Karadere, Taşköprü, 3. Sayfa
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