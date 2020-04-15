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Alabalık tesisinden 300 kilo balık hırsızlığına 2 gözaltı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Karadere Barajı'ndaki alabalık üretim tesisinden yaklaşık 300 kilo balık çaldıkları iddiasıyla, 2 kişi gözaltına alındı.

15.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:57
Alabalık tesisinden 300 kilo balık hırsızlığına 2 gözaltı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Karadere Barajı'ndaki alabalık üretim tesisinden yaklaşık 300 kilo balık çaldıkları iddiasıyla, 2 kişi gözaltına alındı.

Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde bulunan Karadere Barajı'ndaki özel firmaya ait alabalık üretim tesisine gece giren kimliği belirsiz kişiler, baraj üzerinde bulunan kafeslerden yaklaşık 300 kilo balık çalarak kayıplara karıştı. Tesis görevlilerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelilerin kafeslere firmaya ait motorlu sandal ile gittikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen E.K. ile A.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karadere, Taşköprü, Güncel
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