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Alabora olan göçmen teknesi karaya çıkarıldı

Van Gölü'nde alabora olan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği tekne, saatler süren çalışma sonucu karaya çıkarıldı.

26.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:15 Alabora olan göçmen teknesi karaya çıkarıldı
Gölü'nde alabora olan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği tekne, saatler süren çalışma sonucu karaya çıkarıldı.
Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve güvenlik güçlerinin Van'da aldığı önlemler sonucu Van Gölü üzerinden 'e geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti. Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısında alabora olan tekne, Bitlis AFAD, Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timleri tarafından saatler sonra vinç yardımıyla karaya çıkartıldı.
Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan sabaha karşı kıyıya yaklaşırken alabora olan teknede göçmen cesedinin olup olmadığı yönünde yeniden çalışma yapıldı. Çalışma sonucu herhangi bir cesede rastlanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
(İHA)

Van Gölü, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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