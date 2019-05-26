26.05.2019 14:03
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Alabora olan teknedeki 3 balıkçıyı balıkçılar kurtardı

Alabora olan teknedeki 3 balıkçıyı balıkçılar kurtardı

ANTALYA'da, alabora olan teknedeki 3 balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da, alabora olan teknedeki 3 balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. 
Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu yaklaşık 4 metrelik fiber tekne, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Tekneden denize düşen 3 kişi, alabora olan teknenin üzerine çıkarak yardım bekledi. Yakınlardaki diğer balıkçılar tarafından kurtarılan 3 balıkçı, haber verilmesi üzerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Ekipler kazazedeleri Antalya Limanı'na getirdi. 112 Acil Servis ekiplerince kıyıda müdahele edilen balıkçılar evlerine gönderildi.


- Antalya Aksu, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA