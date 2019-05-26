Alabora olan teknedeki 3 balıkçıyı balıkçılar kurtardı

ANTALYA'da, alabora olan teknedeki 3 balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu
Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu yaklaşık 4 metrelik fiber tekne, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Tekneden denize düşen 3 kişi, alabora olan teknenin üzerine çıkarak yardım bekledi. Yakınlardaki diğer balıkçılar tarafından kurtarılan 3 balıkçı, haber verilmesi üzerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Ekipler kazazedeleri Antalya
Limanı'na getirdi. 112 Acil Servis
ekiplerince kıyıda müdahele edilen balıkçılar evlerine gönderildi.
- Antalya
Aksu
, Antalya
, Güncel
Kaynak: DHA