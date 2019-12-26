Haberler » 3. Sayfa » Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı - Haberler

Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

26.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:12 Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı
Van Gölü'nün ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

saat 02.30-03.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde 7 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 64 kişinin ise Adilcevaz, Ahlat ve 'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. - BİTLİS

Adilcevaz, Van Gölü, Tatvan, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:42   SDT, "1919: Şafak" oyununu sahneleyecek - Haberler
09:37   Cezaevi firarileri yakalandı - Haberler
09:32   Milas'ta 4 ayrı arama kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
09:28   Japonya'daki ABD üssünün taşınma planı sekteye uğradı - Haberler
09:26   (Özel) İstanbul'un göbeğinde vatandaşları isyan ettiren ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler
08:24   Roket sesini duyan İsrail Başbakanı Netanyahu apar topar salonu terk etti - Haberler
03:01   Aracını kontrol etmek için TEM'de duran kurtarıcı şoförüne arkadan gelen TIR çarptı - Haberler
01:09   Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Haberler
00:43   Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Haberler
00:25   Çin ordusu, ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesini test etti - Haberler
26.12.2019 09:44:47