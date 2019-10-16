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Alaca balıkçıl kuşuna esnaf sahip çıktı

Giresun'un Görele ilçesinde bir esnafın bulduğu alaca balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

16.10.2019 16:52Alaca balıkçıl kuşuna esnaf sahip çıktı
Giresun'un Görele ilçesinde bir esnafın bulduğu alaca balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
İlçenin Hendekbaşı Mahallesi'nde bakkal işleten Galip Keskin, yerde gördüğü kuşu yaralı olduğu düşüncesiyle iş yerine aldı.
Keskin, herhangi bir yerinde yara olmadığı ve alaca balıkçıl olduğu öğrenilen kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Bitkin düştüğü öğrenilen alaca balıkçıl, koruma altına alındı.
Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alaca balıkçıla yaralı olduğunu düşünerek sahip çıktığını söyledi.
Kuşun doğaya salınması için yetkililerden yardım istediğini belirten Keskin, "Doğaya salacaktım fakat bu kuşların sürü halinde uçtuğunu, sürüsünü bulamadığında tekrar düşüp telef olacağını düşündüm ve gözlem altına aldım. Sadece su verdim, yem yemiyor. Yetkililerden cinsinin alaca balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim. Bir doğaseverler olarak elimden geleni yaptım." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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