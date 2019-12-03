Haberler » Güncel » Alacaatlı'ya yol boyunca yeni park - Haber

Alacaatlı'ya yol boyunca yeni park

Yeni park çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesinin Alacaatlı Mahallesi'ne yaptığı yeni parkın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

03.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:48Alacaatlı'ya yol boyunca yeni park
Yeni park çalışmalarına ara vermeden devam eden Belediyesinin Alacaatlı Mahallesi'ne yaptığı yeni parkın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni park çalışmalarını ara vermeden sürdüren Çankaya Belediyesi'nin Alacaatlı Mahallesi'ne yaptığı yeni parkın çalışmaları devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlanan park kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak.

500'ü aşkın park ve yeşil alanıyla 'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, yeni yapılan parklarıyla yeşiline yeşil katacak. Osman Temiz Mahallesi'nde yapımı bitmek üzere olan yeni parkın yanı sıra Alacaatlı Mahallesi'ndeki parkta da sona yaklaşıldı.

Alacaatlı'da 4982. Cadde boyunca yapılan park, 6 bin 991 metrekare toplam alana sahip. Her yaştan insana hitap edecek şekilde hazırlanan yeni park, bölgeye 3 bin 950 metrekare yeşil alan kazandırdı. Bin 373 metrekare sert zemini ve 970 metrekare koşu yolu bulunan park, bank ve pergolalardan oluşan oturma birimleriyle bölge halkına hizmet edecek.

Altı yıl içinde yaklaşık 72 yeni parkı ilçeye kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yapımı süren parkların da kısa sürede tamamlanacağını söyleyerek, "Çankaya'da yeşil alan ve park miktarını arttırmak için tüm imkanlarımızı değerlendireceğiz. Bu dönem toplam 50 yeni parkı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Çankaya'da ranta ve talana geçit vermiyor, en değerli arsalarımızı park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:08 Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi - Haber
11:08 Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı - Haber
11:08 Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Haber
11:08 Kırılan elleri cam kemik hastası İlknur'a engel olmuyor - Haber
11:08 "Oğlunu Kandil'e götürdük" diyen sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haberler
10:58 Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Uğur Güneş'in eski sevgilisinden olay itiraf: Beni aldattı - Haberler
10:05 İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 11:19:22