Haberler » Güncel » Alacabel'de doyumsuz kar manzarası - Haber

Alacabel'de doyumsuz kar manzarası

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel'de ortaya çıkan kar manzarası, görenleri hayran bıraktı.

12.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:27Alacabel'de doyumsuz kar manzarası

ANTALYA'nın ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel'de ortaya çıkan kar manzarası, görenleri hayran bıraktı.

ile 'yı birbirine bağlayan yolun geçiş noktasında yer alan 1825 rakımlı Alacabel'de son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Toros Dağları'nın ortasında, çam ağaçlarıyla çevrili Alacabel'de ağaçların ve dağların üzerini örten, yer yer 1 metreyi geçen kar, masmavi gökyüzüyle birleşince ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Alacabel'den araçlarıyla geçenler de büyüleyici güzelliğin tadını çıkarmanın ayrıcalığını ve keyfini sürdü.



Antalya, Akseki, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Kahramanmaraş'ın "Heyecan Bahçesi" için geri sayım başladı - Haber
11:41  MALTEPE'DE YASAK OLAN YERDEN 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; O ANLAR KAMERADA - Haber
11:40  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haber
11:40  İstanbul-'felç olur' denilen moritanyalı küçük kız, türkiye'de yürüdü - Haber
11:32  Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
08:49  Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Haber
12.01.2020 11:44:30