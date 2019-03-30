Alacabel Tünelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Kaynak: AA

Ekonomik nedenlerle bir süre inşaat çalışmalarına ara verildikten sonra geçtiğimiz günlerde tekrar çalışmalara başlanan Alacabel tünelinde 8 bin 600 metrelik mesafenin açıldığı bildirildi.Tünelin inşaat firması yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Konya Antalya yolu Alacabel mevkisinde çalışmaların devam ettiği tünel çift gidiş ve gelişi 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.Toplam 14 bin 720 metre olacak Alacabel tüneli bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.Tünelde yürütülen çalışmalar hem Seydişehir tarafı hem de Antalya tarafındaki Ceceler bölgesinde çift yönlü olarak sürüyor.