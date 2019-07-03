Konya-Antalya karayolu üzerinde yapımı devam eden 7 bin 300 metrelik Alacabel Tünelinde çalışmalar devam ediyor.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Alacabel Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Erdoğan, "Antalya-Konya karayolu üzerinde iki yıl önce yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmaların sürdüğün yerinde izledik, gördük. Yetkilerden aldığımız bilgiye göre tünelin yüzde 60'lık kısmının kazı çalışmaları tamamlanmış. Bunu yerinde görmek sevindirici." dedi.

Alacabel Tüneli; Ankara ile Antalya arasındaki trafik aksının yükünü çeken güzergahta yer alıyor. Özellikle kış aylarında bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yol sık sık trafiğe kapanırken, yolcular için çileye dönüşüyor.

Alacabel Tüneli yolun bu bölgesinde yaşanan çileli yolculuğa son verip, güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak.

Kaynak: AA