17.07.2019 18:21
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Alacağı olan gencin annesini rehin alıp babasını vurduğu iddiası

Konya'da, 200 lira alacağı olduğu gencin annesini rehin alıp babasını tüfekle yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Konya'da, 200 lira alacağı olduğu gencin annesini rehin alıp babasını tüfekle yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı İstasyon Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan R.D, kendisine 200 lira borcu olan A.Ö'yü (18) arayarak borcunu ödemesini istedi.
Bunun üzerine A.Ö, annesi H.Ö. ile R.D'nin dükkanına gitti. Burada R.D. ile A.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Ö. olay yerinden kaçınca R.D, H.Ö'yü zorla evine götürerek bir odaya kilitledi.
Yaşananlardan haberdar olan A.Ö'nün babası M.Ö. de oğlunun borcunu ödemek üzere R.D'nin evine gitti. Kapıyı açan R.D, baba M.Ö'yü tüfekle karnından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli R.D. polis ekiplerine teslim olurken, yaralı baba M.Ö, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alacağı olan gencin annesini rehin alıp babasını vurduğu iddiası
Kaynak: AA
Kaşınhanı, Meram, Konya, Güncel

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