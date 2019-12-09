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Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı

Eskişehir'de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan şahıs intihara teşebbüs etti.

09.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı
'de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan şahıs intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği Naime K.'yı göğsünden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kendini de yaralayan Mestan Y. intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından Naime K.'yı Yunus Emre Devlet Hastanesine, intihar girişiminde bulunan Mestan Y.'yi ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğsünden bıçak darbesi alarak yaralanan Naime K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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