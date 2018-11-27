"Alacağım Yoktur" Kağıdını İmzalamayan Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi Zor Duruma Düşürdü

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Phillip Cocu'dan "Alacağım yoktur" kağıdı alamadığı için yeni bir hocayla anlaşma sağlayamıyor.

Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

"ALACAĞIM YOKTUR" KAĞIDINI İMZALAMIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Cocu'nun sözleşmesinde "Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını alır" maddesi bulunuyor. Hollandalı hoca görevine son verildiği için 2 milyon euroluk bir tazminat alacak. Bu tazminatı Fenerbahçe isterse aylara bölerek ödeyebilir. Ancak kulübün zarar görmemesi için vermesi gereken "Alacağım yoktur" yazısını Cocu imzalamaya yanaşmıyor.

Konuyla ilgili iki iddia var... İlki "Cocu kağıdı imzalamak için 1 yıllık değil, 3 yıllık maaşının tamamını istiyor" şeklinde. İkincisi ise "Cocu, tazminatının aylara bölünmesini istemiyor, parayı peşin istiyor" yönünde. Cocu'dan temiz kağıdı alınamazsa, UEFA kontrolü gereği yeni bir teknik direktör ismi açıklanamıyor. Bunu bilen Cocu, taleplerinden bir adım bile geri atmıyor.