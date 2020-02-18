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Alacak anlaşmazlığı kavgasında bacağından vuruldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla sol dizinden vurulan Okan Ç., hastanede tedaviye alındı.

18.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:45Alacak anlaşmazlığı kavgasında bacağından vuruldu

ANTALYA'nın ilçesinde, alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla sol dizinden vurulan Okan Ç., hastanede tedaviye alındı. Saldırgan ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan G.B. ve Okan Ç. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından G.B., yanındaki tabancayla Okan Ç.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Ç., sol dizinden yaralandı. G.B. ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye götürülen Okan Ç., tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. G.B. ise kısa süre sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Saray Merkezi'ne giderek teslim oldu. G.B.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



Alanya, Polis, Saray, Güncel

Kaynak: DHA

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