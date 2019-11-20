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alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü

alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

20.11.2019 22:25 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:25alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü

alacak nedeniyle iki grup arasında  çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi olan S.S. ve Nazım Taş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.S.'nin kardeşi B.S.'nin de katıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Nazım Taş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Polis, olaydan sonra kaçan S.S. ve B.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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Kaynak: DHA

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