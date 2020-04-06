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"Alacak sigortası düzenlemesi KOBİ'lere merhem olacak"

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.

06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, Bakanlar Kurulu'nun "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile oluşturulmuş olup, 1 Ocak 2019 tarihinde hayata geçmişti.

Bugün ise, sistemin geliştirilmesi için hazırlanan yol haritası kapsamında 1 Nisan 2020 itibarıyla KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nda yeni bir aşamaya geçiliyor. Bu doğrultuda, ilk olarak 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, ardından 30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Mart ayında yayımlanan söz konusu iki düzenleme ile sistem daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

"Alacak Sigortası KOBİ'lerin hayat sigortasıdır"

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını alacaklarının oluşturduğu düşünüldüğünde alacak yönetiminin her geçen gün çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz Alacak Sigortası'nın önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor" dedi.

Orta büyüklükteki işletmeler de devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamına alındı

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon TL'ye artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine değinen Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.

Diğer yandan Sistem'in web sitesi olan alacaksigortasi.gov.tr üzerinden hasar başvurularının çevrimiçi olarak alınmaya başladığını dile getiren Benli bu sayede sigortalıların web sitesindeki bağlantıyla hasar başvurularını kendilerinin yapabileceğini ifade etti.

Devlet destekli ticari alacak sigortasına reasürans desteği sağlandı

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne yönelik olarak son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteğinin, 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacağını belirten Benli, "Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak, ayrıca tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak bu nedenle sistemin teminat kapasitesi de arttırılmış oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Sigorta, Ekonomi
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