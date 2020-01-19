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alacak tartışmasında bacağından vuruldu

alacak yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

19.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:53alacak tartışmasında bacağından vuruldu

alacak yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Hasan S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis de kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Isparta- yolunda bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Hasan S. ile aralarında borç- alacak yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen, ismi öğrenilemeyen kişi tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hasan S., kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından saldırgan, kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralı Hasan S.'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hasan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. , kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Antalya, Isparta, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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