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Alacak tartışmasında pompalı tüfekle vuduldu

İZMİT'te Emre K. (34) alacak meselesi yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bacağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

18.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:18Alacak tartışmasında pompalı tüfekle vuduldu

İZMİT'te Emre K. (34) alacak meselesi yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bacağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Emre K., tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karadenizliler Mahallesi Elmatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre K. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, alacaklarını istemek için Emre K.'nın iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında geldikleri otomobilden çıkardıkları pompalı tüfeği Emre K.'nın sağ bacağına doğrultan bir kişi tüfeği ateşledi. Emre K., kanlar içerisinde yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Görgü tanıklarının vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Emre K.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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