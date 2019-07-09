09.07.2019 22:21
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- Alacak verecek davası kanlı bitti

- Alacak verecek davası kanlı bittiKIRŞEHİR - Kırşehir'de iki kişi arasında başlayan alacak verecek davası kanlı bitti.

- Alacak verecek davası kanlı bitti
KIRŞEHİR - Kırşehir'de iki kişi arasında başlayan alacak verecek davası kanlı bitti.
Şehir merkezi Terme Caddesi üzerinde kafede meydana gelen olayda alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek davası olan iki kişinin tartışmasına arkadaşları da müdahil olması ile 4 kişi yaralandı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre S.E., kardeşi H.E., M.S., B.K., bıçakla yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yaşanan olaya müdahale etti.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olayda kullanılan kesici aletleri de tespit etti. Bıçaklı kavga olayına karıştığı ileri sürülen 5 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - Alacak verecek davası kanlı bitti
Kaynak: İHA
Kırşehir, Terme, 3. Sayfa

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