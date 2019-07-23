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Alacak verecek davasında kan aktı

Bursa'da iş yeri sahibi ve kiracı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında kan aktı.

23.07.2019 11:05 Alacak verecek davasında kan aktı
Bursa'da iş yeri sahibi ve kiracı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında kan aktı. Bıçakların kullanıldığı tartışmada 2 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iş yeri sahibi ile kiracı arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı kavgada M.Ş. ve M.G. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Güçlükle ayrılan taraflardan yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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