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Alacak verecek görüşmesi silahlı sopalı kavgaya dönüştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

03.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:52
Alacak verecek görüşmesi silahlı sopalı kavgaya dönüştü
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda sopa ile darp edilen bir kişi yaralanırken, silahtan çıkan mermilerin kimseye isabet etmemesi olası faciayı önledi.

Olay saat 17.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arkadaşlarıyla beraber buluştu. Görüşme kavgaya dönüşünce taraflar birbirine saldırdı. Tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. F.D. kendisine sopa ile saldıran kişilere belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan 3 şüphelinden 2'si kıskıvrak yakalandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen F.D. ise kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alacak verecek meslesinden çıktığı belirtilen tartışmaya adı karışan bir gruplardan birinin Adıyaman'dan özel otomobil ile Kuşadası'na geldiği ileri sürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa
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